Cаженцы 14 красных яблонь появились неподалеку от Солнечной аллеи — между детсадом в корпусе 906А и корпусом 936.
Яблони сотрудники МЧС высаживали вместе со своими детьми. Эти деревья выбрали не случайно — они символизируют преемственность поколений и плодотворность труда. Аллея стала знаком памяти и уважения к тем, кто посвятил жизнь спасению других. Повод — 35-летие ведомства.
«В Зеленограде раньше не было ничего подобного, связанного с нашей структурой, поэтому и появилась такая идея. Выбрать разрешённое и свободное место помогла префектура. В дальнейшем аллею планируется расширить — возможно, здесь появятся и другие деревья. Также будем проводить на этом месте разные мероприятия: официальные праздники МЧС, встречи с ветеранами и детьми», — рассказали в зеленоградском управлении МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что открытие аллеи стало важным событием юбилейного года и напоминанием о тех, кто стоял у истоков службы и отдал жизнь, выполняя свой долг.
Посадку деревьев провели осенью, когда приживаемость наиболее высокая. Ухаживать за территорией будут городские службы, но сотрудники МЧС также намерены поддерживать порядок и следить за яблонями.