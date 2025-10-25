«В Зеленограде раньше не было ничего подобного, связанного с нашей структурой, поэтому и появилась такая идея. Выбрать разрешённое и свободное место помогла префектура. В дальнейшем аллею планируется расширить — возможно, здесь появятся и другие деревья. Также будем проводить на этом месте разные мероприятия: официальные праздники МЧС, встречи с ветеранами и детьми», — рассказали в зеленоградском управлении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что открытие аллеи стало важным событием юбилейного года и напоминанием о тех, кто стоял у истоков службы и отдал жизнь, выполняя свой долг.

Посадку деревьев провели осенью, когда приживаемость наиболее высокая. Ухаживать за территорией будут городские службы, но сотрудники МЧС также намерены поддерживать порядок и следить за яблонями.

Новости 9-го микрорайона