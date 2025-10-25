Владиславу 17 лет, он учится в 11 классе одной из зеленоградских школ. В своем телеграм-канале, посвященном автобусам и транспорту, он выложил несколько видео с похожим сюжетом. На них он дарит водителям рисунки их автобусов — а те смущенно принимают подарок.

«Я с детства люблю рисовать и пишу про автобусы. Подумал, почему бы автобус не нарисовать? Нашел в Яндексе фото автобуса, перерисовал. Так родилась идея сделать несколько рисунков и подарить водителям», — рассказал Владислав.

По его словам, цель флешмоба — сделать приятно водителю. Например, Владислав подарил рисунок водителю маршрута 400Т:

«Я выбрал этот маршрут, потому что он был недалеко и я там знал пару водителей, с которыми у меня хорошие отношения. Решил такой комплимент сделать», — рассказал юный блогер.

Владислав говорит, что водители по-разному отнеслись к его идее — одни были довольны, другие отказались принять подарок. В свободное время он хочет продолжить свой флешмоб.

Маршрут 400 Т часто вызывает недовольство пассажиров из-за перегруженности и нарушения расписания. Возможно, его водителям просто не хватает доброты.