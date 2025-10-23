Основные работы в Старокрюковском проезде закончились в конце прошлой недели — почти в срок: завершить всё планировали к середине октября, рассказал «Зеленоград.ру» начальник участка.

Рабочих на объекте уже нет, осталось только нанести дорожную разметку — этим будет заниматься ГБУ «Автомобильные дороги».

На самом мосту заменили асфальт, на прилегающих территориях в 8-м микрорайоне обновили бордюры и тротуары. Лестницу у корпуса 848, рядом с «Магнитом», наконец отремонтировали.

Местами стало хуже: после благоустройства у корпуса 812, где находятся «молочная кухня» и аптека, прежняя лестница лишилась пандуса — теперь спуск расположен отдельно, на соседней дорожке. А на узком тротуаре моста рядом с пешеходным переходом установили новый столб, который ещё больше сузил проход.

