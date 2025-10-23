Это последствия благоустройства возле корпуса 812. Пологий спуск тоже сделали, но отдельно — на соседней дорожке.
Мнения жителей разделились — одни говорят, что нарушен сложившийся годами маршрут, что стало неудобно ходить с коляской, к «молочной кухне» приходится идти среди машин. Другие радуются, что ненавистным самокатчикам ограничили проезд. Третьи предлагают компромисс — сделать на лестнице рельсы для колясок.
«Удобно, когда сразу и лестница, и пандус есть. Иногда даже лишние пару метров могут сыграть роль, разные ситуации бывают», — такое мнение корреспондент «Зеленоград.ру» получил от прохожих возле самой лестницы.
Как бы там ни было, самокатчики и велосипедисты высказали свою позицию явочным порядком: сбоку от лестницы уже накатаны стихийные съезды. Вероятно, следующим шагом чиновники решат поставить ограждения.
Нельзя сказать, что это первый опыт, когда лестницу объезжают по склону рядом — такие места есть в парке Победы и возле МИЭТа.
Людей раздражает ещё и то, что изменения сделаны втихую, без обсуждения и информирования. В спорных вопросах чиновники боятся дискуссий, а это вопрос спорный — в опросе в канале 8-го микрорайона мнения жителей разделились. Однако именно в обсуждении, возможно, родилось бы компромиссное решение.