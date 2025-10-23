Как бы там ни было, самокатчики и велосипедисты высказали свою позицию явочным порядком: сбоку от лестницы уже накатаны стихийные съезды. Вероятно, следующим шагом чиновники решат поставить ограждения.

Нельзя сказать, что это первый опыт, когда лестницу объезжают по склону рядом — такие места есть в парке Победы и возле МИЭТа.

Людей раздражает ещё и то, что изменения сделаны втихую, без обсуждения и информирования. В спорных вопросах чиновники боятся дискуссий, а это вопрос спорный — в опросе в канале 8-го микрорайона мнения жителей разделились. Однако именно в обсуждении, возможно, родилось бы компромиссное решение.