Сейчас в Алабушево останавливаются клинские, конаковские, тверские поезда — «Ласточки-комфорт» и старые электрички. Они идут со всеми или почти со всеми остановками. «Ласточки-экспрессы» останавливается в Алабушево намного реже, это всего два рейса в день (туда и обратно).

Первый экспресс из Москвы делает остановку в 6:50, второй в 7:44. Экспрессы в Москву останавливаются в Алабушево в 17:14 и 18:01. Эти поезда идут быстро, до Алабушево останавливаются только в Химках, Сходне и Крюково.

Будут ли ходить «Ласточки» от Алабушево в обратную сторону — в Москву — пока непонятно. В расписании «Яндекса» пока только два существующих вечерних рейса, в расписании сервиса «Туту» — гораздо больше. Возможно, расписание ещё не везде обновили.

Назначить дополнительную остановки в Алабушево просили пассажиры и московский департамент транспорта, сообщили «Зеленоград.ру» в МТППК. Другой способ добраться до площадки «Алабушево» — на автобусах 3, 24 и 27.