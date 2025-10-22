В обращении к управе жители просят отметить добросовестный труд дворника Бахадыра Тагаева, которого все здесь зовут просто Баха. Он приехал в Москву из Таджикистана в 2007 году. Сначала работал дворником и бригадиром у метро «Водный стадион», а в 2014-м переехал в Зеленоград, вместе с коллегами снимает квартиру. Несколько лет здесь он тоже был бригадиром, но потом уступил место молодым и остался на своём участке.

«Я помню, когда устроился только сюда, на Берёзовой 6 мальчик был маленький, ещё в коляске. А сейчас ему уже двенадцатый год, подбегает всегда и кричит: „Привет, дядя Баха!“ Да и со многими мы сдружились. Я к жильцам по-человечески, и они ко мне», — добавляет он. Во время встречи с корреспондентом Зеленоград.ру каждый второй житель пожимал Бахе руку.

На территории 4-го микрорайона трудится несколько дворников — одна женщина и несколько мужчин. За каждым закреплено по несколько домов. Рабочий день начинается в шесть утра, иногда и раньше, особенно зимой, чтобы успеть расчистить дорогу. График у Бахи 5/2, но он часто работает и в выходные по своему желанию — «чуть прибраться перед понедельником».

Баха помогал пожилым жителям выносить мусор и выполнять мелкие поручения. Тогда жильцы предложили повесить объявление: к нему можно обращаться, если нужно вынести старую мебель или строймусор. Денег с пожилых он никогда не берёт и тем, кто обратился, цену не называет:

«Если заплатят что-то — спасибо, а не заплатят — ничего страшного. Помогать всегда нужно», — говорит Баха.

В 2018 году Баха получил благодарность от «Жилищника» за добросовестный труд. Особенно отмечает поддержку мастера Оксаны Костиной — руководство, говорит, всегда помогает, зарплату платят вовремя, форму выдают по сезону.

Семья Бахи живёт в Таджикистане — жена, четверо детей и четверо внуков. Он навещает их раз в год, а родные приезжают к нему в гости на несколько месяцев.

«Я привык к этому месту. Здесь всё по-домашнему. Спасибо людям и начальству. В Зеленограде хорошие условия», — говорит он. — Сейчас к зиме появятся новые вакансии дворников, приглашаю всех работать сюда: платят вовремя и люди хорошие", — добавил Бахадыр.