«Привет, дядя Баха!»: жители 4-го микрорайона благодарят дворника, который 11 лет следит за чистотой на Берёзовой аллее 22.10.2025 ZELENOGRAD.RU

В обращении к управе жители просят отметить добросовестный труд дворника Бахадыра Тагаева, которого все здесь зовут просто Баха. Он приехал в Москву из Таджикистана в 2007 году. Сначала работал дворником и бригадиром у метро «Водный стадион», а в 2014-м переехал в Зеленоград, вместе с коллегами снимает квартиру. Несколько лет здесь он тоже был бригадиром, но потом уступил место молодым и остался на своём участке.

«Я помню, когда устроился только сюда, на Берёзовой 6 мальчик был маленький, ещё в коляске. А сейчас ему уже двенадцатый год, подбегает всегда и кричит: „Привет, дядя Баха!“ Да и со многими мы сдружились. Я к жильцам по-человечески, и они ко мне», — добавляет он. Во время встречи с корреспондентом Зеленоград.ру каждый второй житель пожимал Бахе руку.

На территории 4-го микрорайона трудится несколько дворников — одна женщина и несколько мужчин. За каждым закреплено по несколько домов. Рабочий день начинается в шесть утра, иногда и раньше, особенно зимой, чтобы успеть расчистить дорогу. График у Бахи 5/2, но он часто работает и в выходные по своему желанию — «чуть прибраться перед понедельником».

Баха помогал пожилым жителям выносить мусор и выполнять мелкие поручения. Тогда жильцы предложили повесить объявление: к нему можно обращаться, если нужно вынести старую мебель или строймусор. Денег с пожилых он никогда не берёт и тем, кто обратился, цену не называет:

«Если заплатят что-то — спасибо, а не заплатят — ничего страшного. Помогать всегда нужно», — говорит Баха.

В 2018 году Баха получил благодарность от «Жилищника» за добросовестный труд. Особенно отмечает поддержку мастера Оксаны Костиной — руководство, говорит, всегда помогает, зарплату платят вовремя, форму выдают по сезону.

Семья Бахи живёт в Таджикистане — жена, четверо детей и четверо внуков. Он навещает их раз в год, а родные приезжают к нему в гости на несколько месяцев.

«Я привык к этому месту. Здесь всё по-домашнему. Спасибо людям и начальству. В Зеленограде хорошие условия», — говорит он. — Сейчас к зиме появятся новые вакансии дворников, приглашаю всех работать сюда: платят вовремя и люди хорошие", — добавил Бахадыр.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, березовая аллея
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фактически заработал сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами Новости
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
4 ноября в КЦ «Зеленоград» пройдет спектакль «Опасный холостяк» Московского театра комедии Реклама
Новогоднюю ёлку установили у ТЦ «Панфиловский» за два с половиной месяца до праздников. По просьбе префектуры Новости
Два человека погибли в ДТП Ленинградском шоссе рядом с Зеленоградом Новости
Скоро в Зеленограде — концерт легендарного певца, музыканта и композитора Кая Метова! Реклама
Субботник в Зеленограде: сотни мешков мокрой листвы и отсутствие горожан Новости
Коллективное обращение в прокуратуру о плохом качестве горячей воды готовят жители 12-го микрорайона — подписи под ним собирают до конца выходных Новости
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
Пьяный мужчина напал на автобус и водителя возле станции Крюково Новости
Анастасия Волочкова бесплатно выступит с балетным шоу в Солнечногорске — 22 октября Афиша
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру