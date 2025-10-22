Односторонним этот 750-метровый отрезок сделали еще в начале 2010-х годов. Тогда решение было связано с большой транспортной нагрузкой: станция метро «Речной вокзал» оставалась конечной для большинства автобусных маршрутов, улица не справлялась с потоком и хаотичной парковкой.

Однако для водителей такое ограничение обернулось неудобствами — чтобы попасть к домам на Фестивальной, приходилось делать объезд, увеличивая путь на 2-3 километра. При этом транспортный узел у метро «Беломорская» оставался перегруженным.

Возврат двустороннего движения стал возможен после того, как основная часть пассажиропотока сместилась к станции «Ховрино». Это позволило скорректировать проект организации дорожного движения при очередном обновлении асфальта. При этом выделенная полоса для общественного транспорта сохранена на участках, где возможны задержки.

Любопытно, что предложение по переразметке этого участка поступило от обычного горожанина в рамках ежегодного сбора идей, который проводит Центр организации дорожного движения