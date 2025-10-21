Передавать показания счетчиков в любой день предложили депутаты партии «Новые люди» 21.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Суть предложения: предоставить право передавать показания приборов учета не с 15 по 26 число, а в любой удобный день месяца. Существующие рамки удобны для поставщиков коммунальных услуг, но не для жителей. Человек может уехать или просто забыть о счетчиках — и за это его наказывают завышенными платежами. Соответствующие обращения депутаты направили министру энергетики и главе минстроя.

Депутаты отмечают, что регламент «с 15-го по 26-е» по сути правильный, потому что обеспечивает расчеты на основе реального потребления, а не усредненных нормативов. Но люди жалуются — им неудобно, нарушаются их права как потребителей. «Человек может попросту забыть передать показания в этот узкий временной промежуток, что автоматически приводит к начислениям по среднемесячному потреблению, по сути, к наказанию за невнимательность», говорится в обращении.

В Москве сейчас ставят счетчики электричества, которые сами сами автоматически передают показания. Но этот процесс находится только на ранней стадии внедрения: за год меняют около 300 тысяч счетчиков, дополнительно к ним устанавливают оборудование, которое позволит подключить их к автоматической передачи показаний, но только в будущем. Пока большинство москвичей вынуждены передавать показания вручную.

Депутаты имеют в виду показания электросчетчиков, но показания счетчиков воды тоже надо передавать в определенный период — с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего (это официально, но лучше до 1-го). Эти приборы учета ставят и поверяют за свой счет жители. Есть «умные» водосчетчики, которые сами передают показания в систему ЕИРЦ, их можно купить и поставить. Мэрия в «Электронном доме» предлагает такие приборы или контроллеры — устройства сбора и передачи данных, которыми можно оборудовать обычные счетчики (но они должны быть с импульсным выходом). Стоимость комплектов: контроллер + 2 счетчика + датчик протечки воды — от 9800 до 12000 рублей.

О запуске проекта «умных» водосчетчиков московские власти заявили еще в 2018 году. Тогда предполагалось после тестового периода договориться с операторами мобильной связи (чтобы счетчик передавал показания, он должен быть подключен к интернету) и производителями приборов учета — чтобы счетчики изначально были с функцией автоматической передачи данных. Чем это закончилось, непонятно. О цифровизации всей сферы ЖКХ мэрия периодически отчитывается, но программы замены обычных водосчетчиков на «умные» за счет городского бюджета или поставщика услуги — по аналогии с электросчетчиками — нет.

счетчики горячей и холодной воды, коммунальные платежи, партия новые люди
