Крематорий (инсинератор) для сжигания трупов собак и кошек находится на территории муниципальной ветеринарной клиники на Сосновой аллее. Когда он работает, люди из соседнего здания, по их словам, задыхаются — «вонь несусветная, в горле першит». Но в клинике заверяют, что оборудование исправно.

Инсинератор используется для кремации владельческих домашних животных — только по желанию хозяев умерших питомцев. Работает он по будням и при поступлении соответствующих обращений. Инсинератор оснащен камерой дожига и системой фильтрации воздуха, рассказали «Зеленоград.ру» в зеленоградской СББЖ (Станция по борьбе с болезнями животных). Оборудование исправно, функционирует согласно своим техническим характеристикам, и за время его работы жалоб не поступало, отметили в клинике.

Между тем, работники находящейся в соседнем здании организации рассказали редакции, что звонили по поводу дыма и плохого запаха в СББЖ. По их словам, там ответили: «Тела сжигаем, видимо, ветерок в вашу сторону, потерпите». Вероятно, этот звонок как жалоба не зафиксирован.

В таких случаях лучше звонить на круглосуточную горячую линию Роспотребнадзора 8-495-539-36-96. Сотрудники ведомства должны выехать, сделать замеры, проверить соблюдение санитарных правил. Ускорит выезд количество жалоб — чем их больше, тем быстрее привезут мобильную лабораторию. Не лишним будет и обращение в префектуру.

Есть и другие источники неприятных запахов на Восточной коммунальной зоне: поступали жалобы на очистные сооружения и мусоросортировочный комплекс.