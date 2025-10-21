Заезжая на парковку со стороны Новокрюковской улицы, автомобилисты пересекают выделенную полосу для общественного транспорта и тем самым нарушают правила дорожного движения. Для контроля этого нарушения установили камеру «на полосу». Однако никак иначе въехать на эту парковку, принадлежащую торговому центру нельзя.

Заезжать на парковку надо со стороны Советской улице, объясняют в департаменте транспорта, но тут же добавляют, что это невозможно из-за «физического препятствия на территории торгового центра».

Там действительно установлены ограждения в зоне разгрузки, но и без них проехать на парковку невозможно из-за планировки территории. В департаменте сообщили, что вопрос организации заезда с Советской улицы «прорабатывается балансодержателем территории». Но эта проработка идёт уже больше года. За это время изменился только статус ещё одной парковки, между ТЦ и Советской улицей — она стала платной.

«Парковка под мостом — наша, но по поводу камер и альтернативного заезда ничего сказать не можем — это решает город», — сказали корреспонденту «Зеленоград.ру» в администрации ТЦ.

Физически камера уже установлена и заработать может в любой момент — предупреждать не будут. Те, кто сейчас заезжает на парковку с Новокрюковской, рискуют получить штраф за движение по выделенной полосе — 4500 рублей. Такая будет цена парковки.

Выясним, когда собираются включить камеру и организовать легальный заезд на парковку — вернёмся с ответом.