Захар Морозов имел репутацию восходящей звезды российского регби. Он был многократным чемпионом Москвы, завоевывал золотые медали на чемпионатах России, был кандидатом в мастера спорта. Морозов в прошлом сезоне выступал за молодёжную команду московского «Динамо», Виталий Чазов — за ЦСКА.

В клубе «Динамо» произошедшее назвали большой трагедией: «Прошлой ночью, в результате трагической аварии, из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов. Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас», — говорится в заявлении клуба.

В Зеленоградской школе регби, воспитанниками которой были оба спортсмена, также выразили соболезнования: «Трагедия, с которой сложно смириться и трудно принять: ушли из жизни воспитанники Зеленоградской школы регби Захар Морозов и Виталий Чазов. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас».

Для желающих поддержать семьи погибших Зеленоградская школа регби открыла сбор средств.