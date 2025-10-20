По итогам девяти месяцев 2025 года в Зеленограде количество ДТП сократилось на 18% — с 103 до 84 случаев, сообщили в ГИБДД.

Особенно заметно снизилось число аварий с участием детей. Количество раненых несовершеннолетних снизилось на 55% (10 детей против 22 годом ранее). Число пострадавших детей-пешеходов сократилось на 72% — с 18 до 5 человек.

Также меньше стало наездов на пешеходов (-37%), падений пассажиров автобусов (-33%), наездов на препятствия (-25%).

Несмотря на общий спад аварийности, сотрудники ГИБДД отмечают несколько проблемных направлений: растёт число ДТП с участием мотоциклов, а также мощных электровелосипедов и самокатов.

Основные причины: несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции. Наиболее значительный рост среди причин ДТП — неправильно выбранная скорость.