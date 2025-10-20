Высокотехнологичные комплексы для автоматизации сварки, резки и обработки материалов будет производить на площадке «Алабушево» компания «Интеллектуальные Робот Системы» (ИРС). Она получила статус особой экономической зоны «Технополис Москва».

Сейчас ИРС уже выпускает роботизированные системы для сварки, лазерной резки и наплавки металлов, коллаборативные роботы, а также собственные позиционеры и инструментальные решения для автоматизации производственных линий. Эти технологии станут основой будущего завода.

Уровень локализации оборудования на новом производстве — до 80%, что позволит минимизировать зависимость от импорта. До 60% заказчиков — российские госкорпорации.

Инвестиции в проект составят около 730 млн рублей, будет создано 180 рабочих мест. Площадь предприятия превысит 5,2 тыс. кв. м, а годовая мощность — до 19 роботизированных систем. Сроки запуска не уточняются.

Компания работает с 2010 года и реализовала более 170 проектов по роботизации предприятий в России и странах СНГ. В арсенале — собственное конструкторское бюро, программная разработка и опыт работы с ведущими мировыми производителями роботов Fanuc и Kuka. Задача компании — предложить клиентам решения полного цикла: от проектирования до обучения персонала и постгарантийного обслуживания.