«Настоятельная просьба не ставить велосипеды в местах общего пользования. В случае невыполнения вещи будут охарактеризованы как бесхозные и удалены из мест общего пользования на мусорную площадку».
Такие объявления вешает «Жилищник» в подъездах — прямо рядом с хранящимися там велосипедами. Управляющая компания ссылается на противопожарные правила — запрет загромождения путей эвакуации. Запрет касается не только велосипедов, но и детских колясок и санок, уточнили в московском МЧС. А для «Жилищника» это не только безопасность жильцов при пожаре, но и собственное благополучие — за вещи в подъезде УК могут оштрафовать.
Однако угроза «удалить все предметы» на помойку кажется незаконной. Корректный порядок: составить акт или опись с фотофиксацией факта находки, переместить на временное хранение, заявить о находке в полицию и разместить уведомления для жителей, хранить шесть месяцев с даты заявления, после истечения срока вещь переходит в собственность УК (по статье 228 ГК РФ). Любая мгновенная утилизация — риск незаконного лишения собственности.
Однако суд может посчитать иначе. Десять лет назад «Жилищник» зачистил корпус 505. Одна из жительниц, лишившаяся вещей, подала иск, но судья его отклонила — потому что собственник, вынося вещи в общий коридор, не предпринял никаких мер для их сохранности.
Из этого следует, что при хранении велосипеда в общих помещениях дома следует пристегнуть его замком — это не сделает хранение законным, но обезопасит велосипед от немедленной утилизации
С велосипедом в подъезде могут случаться всякие неприятности. Житель корпуса 1462 Роман рассказал, что его велосипеду проткнули ножом заднее колесо, а пока он ждал новое, проткнули и переднее. Это случилось через неделю после появления в подъезде «настоятельной просьбы» от «Жилищника» и Роман предполагает, что это «такие методы борьбы».