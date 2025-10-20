Однако угроза «удалить все предметы» на помойку кажется незаконной. Корректный порядок: составить акт или опись с фотофиксацией факта находки, переместить на временное хранение, заявить о находке в полицию и разместить уведомления для жителей, хранить шесть месяцев с даты заявления, после истечения срока вещь переходит в собственность УК (по статье 228 ГК РФ). Любая мгновенная утилизация — риск незаконного лишения собственности.

Однако суд может посчитать иначе. Десять лет назад «Жилищник» зачистил корпус 505. Одна из жительниц, лишившаяся вещей, подала иск, но судья его отклонила — потому что собственник, вынося вещи в общий коридор, не предпринял никаких мер для их сохранности.

Из этого следует, что при хранении велосипеда в общих помещениях дома следует пристегнуть его замком — это не сделает хранение законным, но обезопасит велосипед от немедленной утилизации

С велосипедом в подъезде могут случаться всякие неприятности. Житель корпуса 1462 Роман рассказал, что его велосипеду проткнули ножом заднее колесо, а пока он ждал новое, проткнули и переднее. Это случилось через неделю после появления в подъезде «настоятельной просьбы» от «Жилищника» и Роман предполагает, что это «такие методы борьбы».