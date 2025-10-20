На автобусах будет обозначение «Москва — Область» на борту и работать они будут по отдельным тарифам:

Тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза — на вход и выход.

Проезд по карте «Тройка» будет стоить от 63 до 72 рублей, также будет доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней.

Проезд по банковской карте будет стоить от 64 до 73 рублей.

Для проезда будут доступны безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.

Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются.

Карта «Стрелка» работать не будет.

Маршруты от станций метро и МЦД внутри МКАД в Подмосковье постепенно передают «Мосгортрансу» — по несколько в месяц. Новым маршрутам добавляют «1» в начало номера, чтобы сохранить привычный номер маршрута и избежать дублирования номеров с существующими московскими маршрутами. «Тысячные» маршруты сразу дадут понять, что автобусы едут в область