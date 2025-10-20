Новый маршрут «Мосгортранса» 1345 от метро «Ховрино» до МЦД Химки. Он заменит областной 345-й. Маршрут 1469 от метро «Планерная» до МЦД Химки заменит областной 469. Изменения вступят в силу с 25 октября.
На автобусах будет обозначение «Москва — Область» на борту и работать они будут по отдельным тарифам:
- Тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза — на вход и выход.
- Проезд по карте «Тройка» будет стоить от 63 до 72 рублей, также будет доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней.
- Проезд по банковской карте будет стоить от 64 до 73 рублей.
- Для проезда будут доступны безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.
- Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.
- Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются.
- Карта «Стрелка» работать не будет.
Маршруты от станций метро и МЦД внутри МКАД в Подмосковье постепенно передают «Мосгортрансу» — по несколько в месяц. Новым маршрутам добавляют «1» в начало номера, чтобы сохранить привычный номер маршрута и избежать дублирования номеров с существующими московскими маршрутами. «Тысячные» маршруты сразу дадут понять, что автобусы едут в область
