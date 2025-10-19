18 октября в Зеленограде прошел осенний субботник. С 9 утра коммунальщики, сотрудники местных организаций наводили порядок в микрорайонах города.
Присоединиться работники «Жилищника» приглашали и всех желающих — инвентарь можно было взять в одной из районных диспетчерских. Однако в 8 и 10 микрорайонах, где побывал корреспондент «Зеленоград.ру», желающих проявить инициативу не оказалось. Впрочем, информацию о том, как присоединиться к субботнику, надо было ещё поискать: управы публиковали её поздно.
Сегодня оказалось много работы по сбору и вывозу мокрой листвы. «Опавших листьев в этом году больше, чем обычно, они очень скользкие, так как на протяжении недели шли дожди и был сильный ветер — от жителей было много жалоб. В 8 микрорайоне мы вывозим по 115 мешков с листьями ежедневно. Сегодня убирались возле 828 корпуса», рассказала мастер одного из участков Юлия.
Она добавила, что помощь от горожан все же есть. Время от времени к уборке подключаются активисты столичного онлайн-проекта «Город заданий». Рядом с 834 корпусом на днях они убрали всю листву. Коммунальщикам осталось только вывезти готовые мешки.
В 10 микрорайоне на субботнике среди участников тоже только коммунальщики и сотрудники организаций.
«В 8 микрорайоне всего по 115 мешков? Мы ежедневно вывозим в два раза больше! Помощь местных жителей бы не помешала, инвентарь вот он — заходи, бери. Но нет никого. Только наши сотрудники. Жильцы домов только жаловаться могут» — говорит начальник участка в районе Силино Олег.
На Школьном озере к коммунальщикам подключились больше 20 сотрудников Объединения культурных и досуговых центров — убирали мусор и листву, готовили к зиме цветы и кустарники, прогребали газоны
Один из них, Михаил Гришин, в субботниках участвует дважды в год. Говорит, в первую очередь не по просьбе руководства — для себя самого. Результат — и польза и общение. «Здесь такое красивое место, все любят отдыхать, а вот работать не очень. Кто будет следить за порядком, если не мы с вами? Тот, кто хотя бы раз вышел на субботник, уже никогда не будет мусорить на улице», считает Михаил.