Сегодня оказалось много работы по сбору и вывозу мокрой листвы. «Опавших листьев в этом году больше, чем обычно, они очень скользкие, так как на протяжении недели шли дожди и был сильный ветер — от жителей было много жалоб. В 8 микрорайоне мы вывозим по 115 мешков с листьями ежедневно. Сегодня убирались возле 828 корпуса», рассказала мастер одного из участков Юлия.

Она добавила, что помощь от горожан все же есть. Время от времени к уборке подключаются активисты столичного онлайн-проекта «Город заданий». Рядом с 834 корпусом на днях они убрали всю листву. Коммунальщикам осталось только вывезти готовые мешки.

В 10 микрорайоне на субботнике среди участников тоже только коммунальщики и сотрудники организаций.