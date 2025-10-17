Ёлка полностью готова: на металлическом каркасе закреплены зелёные ветви, вокруг — яркие надписи «Поздравляем», «С Новым годом» и «С Рождеством». Ёлочных игрушек, правда, пока нет.

Хотя новогодние украшения год от года появляются всё раньше и раньше, такая ранняя ёлка, кажется, это рекорд.

В администрации ТЦ корреспонденту «Зеленоград.ру» пояснили, что установка выполнена по поручению префектуры Зеленограда. «Мы выполнили распоряжение, почему так рано попросили установить ёлку — не знаем. В прошлые годы ставили позже, остальные украшения появятся ближе к Новому году»