Мэр Собянин внес в Мосгордуму проект закона о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.
Общий рост программных расходов — почти по всем направлениям, в среднем на 10%. Три крупнейшие статьи остаются неизменными:
- транспорт: 1,3 трлн рублей — рост почти на 20%
- образование: 815 млрд — самый высокий относительный рост +25%, что, вероятно, отражает масштабную программу модернизации школ
- соцподдержка: 810 млрд — рост почти на 18%
Минимальный рост — здравоохранение 615 млрд (+0,7%), что, вероятно, говорит о завершении пика инвестиций в модернизацию поликлиник.
Общий объём бюджета Москвы вырастает до 5,78 трлн рублей (+3,6%)
По словам мэра, основные задачи бюджета на ближайшие три года — социальная защита москвичей, повышение качества услуг, развитие городской инфраструктуры, поддержка реального сектора и формирование комфортной, безопасной городской среды.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша