Мэр Собянин внес в Мосгордуму проект закона о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.

Общий рост программных расходов — почти по всем направлениям, в среднем на 10%. Три крупнейшие статьи остаются неизменными:

транспорт: 1,3 трлн рублей — рост почти на 20%

образование: 815 млрд — самый высокий относительный рост +25%, что, вероятно, отражает масштабную программу модернизации школ

соцподдержка: 810 млрд — рост почти на 18%

Минимальный рост — здравоохранение 615 млрд (+0,7%), что, вероятно, говорит о завершении пика инвестиций в модернизацию поликлиник.

Общий объём бюджета Москвы вырастает до 5,78 трлн рублей (+3,6%)

По словам мэра, основные задачи бюджета на ближайшие три года — социальная защита москвичей, повышение качества услуг, развитие городской инфраструктуры, поддержка реального сектора и формирование комфортной, безопасной городской среды.