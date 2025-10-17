Сезон самокатов и других средств индивидуальной мобильности подходить к концу и ГИБДД подводит его предварительные итоги с точки зрения аварийности.

За девять месяцев этого года в Москве зарегистрировано 731 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых шесть человек погибли и 760 получили ранения. По обоим показателям это меньше на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом число поездок на прокатных самокатах выросло на три миллиона, дополняют статистику в мэрии и объясняют снижение числа ДТП «системной работой по повышению безопасности»: проверкой возраста, регулярными проверками со стороны ГИБДД, контроль нарушений через камеры ЦОДД, штрафы и блокировки со стороны операторов проката.

Однако в Зеленограде тенденция иная — число таких ДТП растет, сообщили в зеленоградской Госавтоинспекции.

Почему в Москве эти меры срабатывают, а в Зеленограде — нет, непонятно.

Помочь уменьшить количество аварий может специальная инфраструктура для СИМ. Но выделенные полосы для самокатов — все еще редкость в Зеленограде. Недавно такая полоса появилась не небольшом участке Кутузовского шоссе — будут ли расширять эту практику, пока неизвестно