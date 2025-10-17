С наступлением холодов бездомные кошки ищут тёплое укрытие и часто прячутся под капотами машин или на колёсах. Если начать движение, животное с большой вероятностью будет травмировано или может погибнуть. Вот чтоделать, чтобы спасти ему жизнь:

Осмотрите колёса и загляните под капот —кошки могут прятаться в этих местах, чтобы согреться. Прежде чем завести машину, обязательно проверьте, нет ли там животных. Можно постучать или подать сигнал.

Храните в бардачке пакетик корма —это поможет «уговорить» животное вылезти, если он забрался под капот.

Если не удаётся достать животное самому, позвоните спасателям — в Москве и области работает отряд «Спасрезерв», который поможет вытащить животное из труднодоступных мест. Контактный номер +7-495-676-02-06 или звоните в службу 112.

Услышали мяуканье в чужой машине — оставьте записку водителю с просьбой проверить капот, или сообщите номер автомобиля в службу 112. Напишите в районный чат — хозяин машины может увидеть сообщение

Перешлите это сообщение знакомым водителям, чтобы они тоже знали, как спасти котиков.