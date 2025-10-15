Пострадавший 32-летний мужчина сорвался со второго этажа строительного объекта — он упал на голову. Каска уберегла череп от повреждений, но удар пришёлся на шею.
Бригада скорой помощи доставила пациента в городскую больницу. Работа приемного отделения больницы сейчас устроена так, что там заранее знают, в каком состоянии находится пациент, которого везёт к ним скорая и готовятся к конкретному случаю. Поэтому пациента ждали и быстро провели обследования.
Диагностика выявила множественные переломы шейных позвонков, вывих и разрыв межпозвонкового диска с образованием травматической грыжи, которая сдавливала спинной мозг.
«Такая травма могла привести к значительному отеку спинного мозга, что в ряде случаев заканчивается неблагоприятным исходом — вплоть до гибели пациента. В лучшем случае человек остается парализованным», — рассказал лечащий врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Пётр Галкин.
Потребовалась срочная операция. Грыжу удалили с помощью операционного микроскопа через небольшой разрез на шее, под рентгеном вправили вывих и зафиксировали позвонки при помощи титановой пластины. Операцию выполняли хирурги Петр Галкин и Михаил Ветров, им помогали анестезиолог-реаниматолог Марина Созинова, операционные медсестры Екатерина Тихонова и Наталья Глебова, медицинская сестра-анестезист Елена Лапаева.
Пациент быстро пошел на поправку — уже на следующий день после операции он встал и начал ходить. Через пять суток его выписали из больницы.
«Молодой, активный человек, у него была отличная мотивация к выздоровлению. Сегодня он совершенно здоров и может радоваться жизни, как и прежде», — рассказал Пётр Галкин.