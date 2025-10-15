Потребовалась срочная операция. Грыжу удалили с помощью операционного микроскопа через небольшой разрез на шее, под рентгеном вправили вывих и зафиксировали позвонки при помощи титановой пластины. Операцию выполняли хирурги Петр Галкин и Михаил Ветров, им помогали анестезиолог-реаниматолог Марина Созинова, операционные медсестры Екатерина Тихонова и Наталья Глебова, медицинская сестра-анестезист Елена Лапаева.

Пациент быстро пошел на поправку — уже на следующий день после операции он встал и начал ходить. Через пять суток его выписали из больницы.

«Молодой, активный человек, у него была отличная мотивация к выздоровлению. Сегодня он совершенно здоров и может радоваться жизни, как и прежде», — рассказал Пётр Галкин.