Медцентр «Томоград» спонсор темы
Зеленоградские врачи вылечили мужчину после падения на голову с высоты. В шею вставили титановую пластину 15.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Пострадавший 32-летний мужчина сорвался со второго этажа строительного объекта — он упал на голову. Каска уберегла череп от повреждений, но удар пришёлся на шею.

Бригада скорой помощи доставила пациента в городскую больницу. Работа приемного отделения больницы сейчас устроена так, что там заранее знают, в каком состоянии находится пациент, которого везёт к ним скорая и готовятся к конкретному случаю. Поэтому пациента ждали и быстро провели обследования.

Диагностика выявила множественные переломы шейных позвонков, вывих и разрыв межпозвонкового диска с образованием травматической грыжи, которая сдавливала спинной мозг.

«Такая травма могла привести к значительному отеку спинного мозга, что в ряде случаев заканчивается неблагоприятным исходом — вплоть до гибели пациента. В лучшем случае человек остается парализованным», — рассказал лечащий врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Пётр Галкин.

Потребовалась срочная операция. Грыжу удалили с помощью операционного микроскопа через небольшой разрез на шее, под рентгеном вправили вывих и зафиксировали позвонки при помощи титановой пластины. Операцию выполняли хирурги Петр Галкин и Михаил Ветров, им помогали анестезиолог-реаниматолог Марина Созинова, операционные медсестры Екатерина Тихонова и Наталья Глебова, медицинская сестра-анестезист Елена Лапаева.

Пациент быстро пошел на поправку — уже на следующий день после операции он встал и начал ходить. Через пять суток его выписали из больницы.

«Молодой, активный человек, у него была отличная мотивация к выздоровлению. Сегодня он совершенно здоров и может радоваться жизни, как и прежде», — рассказал Пётр Галкин.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
врачи-специалисты, травмы, травматолог, травмпункт, скорая помощь
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру