«По всей России обанкротилась крупная сеть магазинов, весь оставшийся ассортимент распродается: кожаные куртки, пальто, плащи, дубленки, шубы со скидками до 70%, при наличии пенсионной или социальной карты — дополнительные льготы. Работаем последний день».

Мегафон, из которого это вещают, прикреплен прямо на опору дорожного знака рядом с вокзалом МЦД Крюково. Здесь множество нарушений, которые полиция и чиновники обычно предпочитают не замечать.

Что здесь не так? Во-первых, размещение громкоговорителей на опорах дорожных знаков прямо запрещено московскими правилами. «Громкость приличная: я потерпел несколько минут до автобуса, но неприятно», — говорит один из прохожих и сочувствует жителям соседнего дома.

Но это меньшее зло. Вся эта торговля — сплошной обман. Обычно мошенники на несколько дней снимают пустующие помещения в разных частях города и втридорога продают доверчивым прохожим дешевую одежду с оптовых вещевых рынков под видом распродажи дорогого товара из «обанкротившегося брендового магазина» или «остатков склада».

Торговцы кочуют по Зеленограду уже несколько лет и успевают исчезнуть до того, как доверчивые покупатели предъявят претензии за некачественный товар. А чиновники и полиция считают, что нарушений нет.

Один раз в пятом микрорайоне местные жители Юрий и Андрей заставили мошенников съехать досрочно: позвонили в управу, сотрудник которой заставил продавцов снять вывеску и прекратить работу.

«Не стесняйтесь и звоните в управу в случае подобных проблем, — советует Юрий. — Если с управой взаимодействовать вежливо, то они максимально адекватно и правильно реагируют».