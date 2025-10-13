Около 10 утра автобус врезался в такси, а такси врезалось в черную машину на соседней полосе, сообщил очевидец. В результате ДТП ограничено движение по двум полосам в сторону Крюково.

Следите за ситуацией, при необходимости выбирайте маршруты объезда.