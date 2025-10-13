Что нужно сделать пассажирам при такой ситуации

В «Мосгортрансе» Михаилу посоветовали жаловаться через чат-бот «Александра»: в телеграме @transport_mos_bot или на сайте. Правда, пользоваться им не слишком удобно: сначала отвечает робот, который не может нормально принять жалобы, а ждать оператора приходится долго.

Поэтому лучше пользоваться формами обратной связи:

Если вам удобно оставить жалобу голосом, звоните по номеру 3210.

Практика показывает, что на проблему обращают внимание при существенном количестве обращений. Поэтому, если вы столкнулись с нарушением расписания автобуса, сообщите об этом, указав все детали: остановку, день и время, какой автобус и во сколько не пришёл, другие обстоятельства.