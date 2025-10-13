Например: 9 октября на остановке «Магазин Океан» не было автобуса в 06:02, а 13 октября — в 06:17 и 06:21. Это приводит к тому, что время ожидания составляет 15-20 минут, а после этого на остановках «Спортивная школа» и «Московский проспект» практически невозможно зайти в автобус — слишком много людей.
В «Мосгортрансе» Михаилу посоветовали жаловаться через чат-бот «Александра»: в телеграме @transport_mos_bot или на сайте. Правда, пользоваться им не слишком удобно: сначала отвечает робот, который не может нормально принять жалобы, а ждать оператора приходится долго.
Поэтому лучше пользоваться формами обратной связи:
Если вам удобно оставить жалобу голосом, звоните по номеру 3210.
Практика показывает, что на проблему обращают внимание при существенном количестве обращений. Поэтому, если вы столкнулись с нарушением расписания автобуса, сообщите об этом, указав все детали: остановку, день и время, какой автобус и во сколько не пришёл, другие обстоятельства.