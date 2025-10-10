Лунин победил в зеленоградском этапе конкурса «Народный участковый» и теперь представит наш город на московском этапе конкурса.

«Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции. Именно участковые круглосуточно работают с населением», — рассказывают в зеленоградском УВД.

Давайте поддержим Дениса и Зеленоград в этом конкурсе и проголосуем по ссылке.

В числе трех зеленоградских полицейских Лунин участвовал в первом этапе конкурса, окружном, проходившем 11-20 сентября. Кандидатов выдвинули от каждого районного ОМВД «по результатам оперативно-служебной деятельности». Кроме Лунина это были:

Дмитрий Лисовский, капитан полиции из ОМВД района Крюково

Евгений Алексеев, майор полиции, ОМВД районов Матушкино и Савелки

В районных чатах вопрос о местном участковом всегда популярен: соседи делятся контактами, опытом в общении и в целом доступностью участкового. А какой у вас опыт общения с участковыми?

Новости 10-го микрорайона