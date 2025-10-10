Салон расположен в корпусе 360 (рядом с пунктом Wildberries, ближе к Московскому проспекту).

Принимают всех животных, даже самых крупных. Цены зависят от размеров и породы животного. Подробности по телефону 8-903-131-03-60.

Это первый салон в Зеленограде по питерской франшизе Doggo. «Искали место с окнами в пол, ближе к центру и с удобной парковкой — „Флейта“ идеально подошла. Через большие окна видно, как работают грумеры», — рассказала управляющая Екатерина.

Салон работает с 10:00 до 21:00.

Новости 3-го микрорайона