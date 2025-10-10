Салон предлагает уходовые и косметические услуги для собак, кошек, кроликов, морских свинок, хомяков и других животных: стрижку, окрашивание, подстригание когтей, чистку зубов, расчесывание колтунов, тримминг, спа-комплекс, духи и подобные.
Салон расположен в корпусе 360 (рядом с пунктом Wildberries, ближе к Московскому проспекту).
Принимают всех животных, даже самых крупных. Цены зависят от размеров и породы животного. Подробности по телефону 8-903-131-03-60.
Это первый салон в Зеленограде по питерской франшизе Doggo. «Искали место с окнами в пол, ближе к центру и с удобной парковкой — „Флейта“ идеально подошла. Через большие окна видно, как работают грумеры», — рассказала управляющая Екатерина.
Салон работает с 10:00 до 21:00.
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
