Полиция засекретила данные о нехватке сотрудников в Зеленограде. Хотя о проблеме открыто говорят — от министра до президента 14.10.2025 ZELENOGRAD.RU

После очередной шумной ночи, редакция «Зеленоград.ру» спросила УВД о количестве открытых вакансий как в целом в управлении, так и подразделениях — в частности, в службе участковых полиции и патрульно-постовой службе.

Однако конкретные цифры нехватки сотрудников назвать отказались на основании того, что это информация для служебного пользования.

Действительно, Положение о службе в органах внутренних дел и некоторые приказы МВД устанавливают, что данные о личном составе, распределении кадров, укомплектованности подразделений относятся к служебной информации ограниченного распространения.

При этом сам факт наличия вакансий не скрывается — они опубликованы на сайте УВД. Нужны и участковые, и сотрудники ППС, и инспекторы ДПС, и следователи подразделений уголовного розыска, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, центра по противодействию экстремизма. Однако количество незанятых ставок не раскрывается.

Почему статистику скрывают

Статистика укомплектованности подразделений (в том числе количество вакантных должностей) в МВД считается косвенным показателем боеспособности и уровня охраны правопорядка. Действительно, из количества вакансий можно понять, насколько ослаблено конкретное управление или служба.

Впрочем, из различных заявлений руководства за последние пять лет понятно, что главным образом не хватает участковых и сотрудников патрульно-постовой службы. То есть тех, кто работает с людьми «на земле», приезжает по вызовам. Это сказывается на качестве работы полиции.

Впрочем, о слабых местах полиции некоторые горожане узнают на собственном опыте, сталкиваясь с долгой реакцией на вызовы, особенно, если это не связано с откровенным криминалом — можно вспомнить жалобы на тот же ночной, где всего два процента вызовов полиции заканчиваются составлением протокола.

Что говорит Путин

При этом чиновники и политики — от министра до президента — не боятся рассказывать о катастрофической ситуации с нехваткой полицейских.

Глава МВД Владимир Колокольцев в прошлом году рассказал, что в его ведомстве не хватает 152 тысяч сотрудников — это в среднем по регионам.

В Москве некомплект участковых составил 75%. «Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых, если речь идет об обслуживании территорий, например, участковых уполномоченных», отметил Колокольцев.

Два года назад не хватало 90 тысяч. К ноябрю прошлого года уровень некомплекта личного состава МВД достиг почти 174 тысяч человек, об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

В марте этого года Владимир Путин на расширенной коллегии МВД сообщил, что знает о росте некомплекта личного состава и призвал решать проблему комплексно. А именно: укреплять социальные гарантии, повышать зарплату, решать вопросы с жильём.

Почему в полиции не хватает людей

Причины нехватки полицейских и их оттока из органов называют одни и те же: невысокие зарплаты, рабочие перегрузки, непрестижность и одновременно опасность профессии. Кулуарно сотрудники полиции говорят также о проблемах с жильём и непосредственным руководством.

Что касается оплаты труда, то, по словам Колокольцева, проблема упирается в недостаточное финансирование. ««Нам выделяются средства [Минфином] вроде бы по штату, но на самом деле по минимальным ставкам надбавочным», сказал глава МВД. И чтобы поднять зарплату участковым в одном регионе, надо уменьшить её в другом.

Метки:
полиция
