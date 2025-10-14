После очередной шумной ночи, редакция «Зеленоград.ру» спросила УВД о количестве открытых вакансий как в целом в управлении, так и подразделениях — в частности, в службе участковых полиции и патрульно-постовой службе.

Однако конкретные цифры нехватки сотрудников назвать отказались на основании того, что это информация для служебного пользования.

Действительно, Положение о службе в органах внутренних дел и некоторые приказы МВД устанавливают, что данные о личном составе, распределении кадров, укомплектованности подразделений относятся к служебной информации ограниченного распространения.

При этом сам факт наличия вакансий не скрывается — они опубликованы на сайте УВД. Нужны и участковые, и сотрудники ППС, и инспекторы ДПС, и следователи подразделений уголовного розыска, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, центра по противодействию экстремизма. Однако количество незанятых ставок не раскрывается.