Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц 23.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Опросы жителей проводят через приложение «Электронный дом». Известно о голосовании в корпусах 1824, 512 и 341.

«От одного из ваших соседей в департамент транспорта поступила заявка на установку шлагбаума во дворе. Такие шлагбаумы будут установлены во дворах домов Москвы в рамках городской программы», — говорится в объявлении

Опросы длятся всего неделю, но достаточно, чтобы «за» было большинство участников опроса. Например, на момент публикации в очень большом корпусе 1824 проголосовало всего 34 человека, но из них сто процентов за шлагбаум.

Если в итоге большинство участников опроса поддержат установку шлагбаума, на платформе «Электронный дом» проведут общее собрание собственников (ОСС) для принятия окончательного решения — там тоже нужно 50%+1 голос «за», но уже от всех собственников дома. Причина такого упрощенного порядка в том, что шлагбаум ставят на городской земле и за счет города.

Кроме бесплатной установки, обслуживание в первый год тоже бесплатное. Дальше жителям надо будет провести ещё одно ОСС, чтобы установить размер оплаты за пользование шлагбаумом. В «Электронном доме» обещают, что размер платы будет не больше ста рублей с квартиры в месяц.

Правда, в государственном учреждении «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ АМПП) говорят, что платить придётся «по тарифу, не превышающему рыночный». Впрочем, если анализировать стоимость обслуживания шлагбаумов в Москве, то дороже ста рублей точно не получается.

Платёж за шлагбаум включат отдельной строкой в единый платёжный документ (ЕПД). Это значит, что платить придётся вне зависимости от того, есть у вас машина или нет. Не платить нельзя — тогда весь ЕПД будет признан долговым. Обслуживать шлагбаумы будет то же ГКУ АМПП.

Больше деталей про шлагбаумы во дворах на сайте «Электронного дома».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру