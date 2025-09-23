Опросы длятся всего неделю, но достаточно, чтобы «за» было большинство участников опроса. Например, на момент публикации в очень большом корпусе 1824 проголосовало всего 34 человека, но из них сто процентов за шлагбаум.

Если в итоге большинство участников опроса поддержат установку шлагбаума, на платформе «Электронный дом» проведут общее собрание собственников (ОСС) для принятия окончательного решения — там тоже нужно 50%+1 голос «за», но уже от всех собственников дома. Причина такого упрощенного порядка в том, что шлагбаум ставят на городской земле и за счет города.

Кроме бесплатной установки, обслуживание в первый год тоже бесплатное. Дальше жителям надо будет провести ещё одно ОСС, чтобы установить размер оплаты за пользование шлагбаумом. В «Электронном доме» обещают, что размер платы будет не больше ста рублей с квартиры в месяц.

Правда, в государственном учреждении «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ АМПП) говорят, что платить придётся «по тарифу, не превышающему рыночный». Впрочем, если анализировать стоимость обслуживания шлагбаумов в Москве, то дороже ста рублей точно не получается.

Платёж за шлагбаум включат отдельной строкой в единый платёжный документ (ЕПД). Это значит, что платить придётся вне зависимости от того, есть у вас машина или нет. Не платить нельзя — тогда весь ЕПД будет признан долговым. Обслуживать шлагбаумы будет то же ГКУ АМПП.

Больше деталей про шлагбаумы во дворах на сайте «Электронного дома».