«Это восхитительно, как кто-то расписал будку около 622-го корпуса. А можно вручить автору все необходимые материалы для продолжения этой деятельности? Все эти дельфины, белки и слоганы, ранее предложенные для выбора — полная ерунда!», — пишет местная жительница, имея в виду голосование за макеты нового граффити, предложенные для официального голосования.

В голосовании для трансформаторной будки в 6-м микрорайоне предложили три «кричащих» макета. Победил вариант с белками, фрагментом стелы «Мирный атом» и надписью «Зеленоград — любимый город». Когда макет появится на стене, неизвестно

Новости 6-го микрорайона