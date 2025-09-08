Он находится в новом городе, около главного входа в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади. Вакцина — «Гриппол».
Прививку здесь может сделать любой человек старше 18 лет (независимо от места регистрации), кроме беременных — они только в поликлинике.
Часы работы: будни с 8 до 20, суббота с 9 до 18, воскресенье с 9 до 16. Приходить лучше не позднее 15-20 минут до закрытия.
При себе нужно иметь документы: паспорт РФ и полис ОМС. Если у вас нет полиса ОМС или он оформлен в другом регионе, нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Также вакцинацию можно пройти во взрослых и детских поликлиниках.
Делать ли прививку от гриппа?
Если нет противопоказаний, то лучше сделать. Доказано уменьшение риска заболеть гриппом после вакцинации. Особенно это необходимо тем, кто может быть источником заражения других людей: учителям, врачам, продавцам и т. п., а также людям старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.
Грипп может привести к серьезным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту и многим другим. Кроме того, вакцинирование от гриппа уменьшает риск смерти и осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний и является обязательной частью лечения при всех хронических сердечно-сосудистых заболеваниях.
Прививаться от гриппа лучше сейчас, до начала эпидемического сезона, поскольку после прививки организму необходимо около двух недель на выработку антител к вирусу.
Большинство читателей «Зеленоград.ру» (62%) не планируют вакцинироваться от гриппа, 9% ещё не решили, остальные (28%) или уже вакцинировались или планируют это сделать.