Деревья посадили между фудмолом «Станция» и торговым центром «Иридиум». Их планировали высадить ещё летом — и успели сделать это буквально в последний день августа.

На этой неделе работы завершат: вокруг стволов уложат бордюрные камни и декоративную кору

Прежние деревья несколько лет стояли засохшими. Замена затянулась из-за оформления документов: приступить к работам удалось только после получения порубочного билета.

Условия для растений здесь сложные — рядом дорога и интенсивное движение. На небольшом газоне возле «Станции новые каштаны посадили ещё в июне, но выжил лишь один, остальные пришлось заменить.

Сейчас вместе с ландшафтными дизайнерами разрабатывают план обновления территории.