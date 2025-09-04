Деревья посадили между фудмолом «Станция» и торговым центром «Иридиум». Их планировали высадить ещё летом — и успели сделать это буквально в последний день августа.
На этой неделе работы завершат: вокруг стволов уложат бордюрные камни и декоративную кору
Прежние деревья несколько лет стояли засохшими. Замена затянулась из-за оформления документов: приступить к работам удалось только после получения порубочного билета.
Условия для растений здесь сложные — рядом дорога и интенсивное движение. На небольшом газоне возле «Станции новые каштаны посадили ещё в июне, но выжил лишь один, остальные пришлось заменить.
Сейчас вместе с ландшафтными дизайнерами разрабатывают план обновления территории.
