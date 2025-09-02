Объемное мозаичное панно на здании с магазином и ресторанами будут восстанавливать — возможно, начнут в этом году. Это касается в основном внешней — уличной — части композиции, поскольку большую часть внутренней разрушили ещё в 1990-е годы. Обещают восстановить прежний вид панно с помощью гранита, кусочков смальты или кускового стекла.



Решение о реставрации памятника «Зеленоград.ру» подтвердили в Мосгорнаследии — проект согласован. Предусмотрены просушка, укрепление и гидроизоляция тыльной стороны рельефа мозаики (которая которая находится на открытом воздухе), локальная очистка панно на фасадной части. Утраченные камни и мозаику обещают восстановить в том же цвете или тоне, как было раньше. «Специалисты также вернут выпавшие элементы на свои исторические места», заверили в ведомстве.



Внутренняя часть композиции была замурована и почти полностью разрушена в 90-е тогдашними собственниками здания на площади Юности. При этом панно и рельеф уже тогда были поставлены на государственную охрану (решение президиума Моссовета «О памятниках истории и культуры Москвы» №84 от 30.07.1992) — но, видимо, это не было препятствием. Уже в 2000-е новые владельцы здания пытались восстановить то, что осталось от рельефа с мозаикой. Осталось немного, но всё же часть панно можно увидеть в магазине «Перекрёсток». И сейчас реставрация возлагается на собственника здания. Департамент культурного наследия в данном случае только контролирующая инстанция, так как панно — объект культурного наследия регионального (московского) значения и имеет охранный статус. Охранное обязательство подразумевает не только сохранение, но и, при необходимости, реставрацию. Всем этим, по действующим московским правилам, занимается собственник или иной законный владелец памятника.

Реставрация обязательно будет, подтвердил «Зеленоград.ру» представитель собственника здания, и возможно, скоро начнется — это зависит от погоды. Он также отметил, что полностью восстановить утраченную внутреннюю часть композиции практически невозможно. Но есть планы по её частичному восстановлению, которые пока обсуждаются.

Панно в запущенном состоянии и разрушается — это видно невооруженным глазом, но подтверждено и технической экспертизой, проводившейся в прошлом году. Стена с рельфом покрыта трещинами, размокла от дождя и снега, рельеф с мозаикой отслаивается от стены, мозаика выпадает. В целом декоративная часть композиции в аварийном состоянии, говорится в экспертном заключении.

Мозаичное панно — композиция «с бионическими формами» — была создана в 1970 году художником-монументалистом Евгением Аблиным. Она объемная и встроена в здание: верхняя часть рельефа находилась на фасаде ресторана «Русский лес», нижняя на фасаде универмага. В советское время её можно было увидеть как снаружи, так и внутри торгового центра — в отделе парфюмерии.

«Эта мозаика создавалась в то время, когда Хрущёв запретил всяческие излишества, везде царила безликость, и архитекторам хотелось внести хоть какое-то разнообразие. А проще всего это сделать живописью, мозаикой или рельефом, — рассказывал Аблин корреспонденту „Зеленоград.ру“ в 2009 году, когда ещё был жив. — В Зеленограде хотелось сделать не просто мозаику, а некую живую форму, бионическую структуру. Говорили: „Дешевле, дешевле!“ И мозаику делали не из специальных камней, не из смальты, а из отходов гранита. Ездили по всем гранитным фабрикам, собирали оттенки гранита холодных цветов. Материал был, в итоге, практически бесплатным».