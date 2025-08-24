Храм в честь Георгия Победоносца разрешили ввести в эксплуатацию — то есть, открыть для прихожан. Богослужения начнутся, когда будет получено благословение церковного руководства. Это большой храмовый комплекс, который можно назвать «парадным» — его видно при въезде в Зеленоград. Адрес нового храма — Георгиевский проспект, 31



О разрешении на ввод сообщили в самом храме и отметили, что остались небольшие доработки, не связанные с проектом. В воскресенье 24 августа в 14:00 прихожан приглашают в новый храм — пройдет благодарственный молебен на завершение строительства с акафистом Георгию Победоносцу. После молебна желающие могут остаться и помочь в уборке храма и дома причта. Перебираться в новый дом духовенство и прихожане будут постепенно.

Место для храма подобрали ещё в 2013 году. К тому времени в Зеленограде прошли общественные обсуждения строительства церквей по программе «200 храмов». Тогда будущий 17-й микрорайон был ещё в предпроектном состоянии. Впоследствии православный храм с домом причта включили в проект планировки микрорайона — этот проект одобрили большинством голосов на публичных слушаниях.



Временный храм на выделенном участке — фактически на пустыре — возле Георгиевского проспекта и хосписа начали строить в 2017 году. Делали это добровольцы, прихожане будущего храма и волонтеры объединения православной молодёжи «Колокол».



Имя святого покровителя Москвы Георгия Победоносца храму дали из-за близости к Георгиевскому проспекту, но главное — на этом месте в 1941 году шли кровопролитные бои, битва за столицу. Одновременно шло проектирование, эскизный проект храмового комплекса разработал архитектор Алексей Мамонов. Отмечалось, что автор вдохновлялся мотивами русского Севера, традициями древнерусской церковной архитектуры. В итоге храм был решён в традициях псковской архитектуры 15-16 веков.

Летом того же 2017 года старые шестиугольные плиты, забрали с площади Юности и передали для нужд временного храма. Стройматериалы были нужны, а плиты ещё были вполне годные. Во временном храме шли богослужения. Первая Литургия состоялась 6 мая 2017 года. При храме началось молодежное движение, появился подростковый клуб, волонтеры начали помогать пациентам хосписа, одиноким старикам, многодетным семьям. Открылась воскресная школа.



Новый храм начали строить в конце 2020 года. Работы велись на добровольные пожертвования, но иногда РПЦ выделяла целевые субсидии на конкретные строительные задачи. Большую помощь в строительстве храма оказал президент Российской академии наук Геннадий Красников. В процессе стройки тёмные купола на храме в 17-м микрорайоне заменили на золотые.



