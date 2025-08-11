Жителей пятиэтажек на улице Гоголя не будут переселять в новый дом в 9-м микрорайоне Вместо этого им поменяют отопление 11.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Новостройку в 9-м микрорайоне — корпус 927 — по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в начале следующего года. Ранее обещали переселять туда людей из трех пятиэтажек в 10-м микрорайоне, но теперь передумали — в графике отселения в 2026 году этих домов нет. Зато будет ремонт системы отопления в домах 11Б и 11В.

Капитальные работы в этих домах — ремонт разводящих магистралей системы теплоснабжения — утверждены префектурой. По планам, они пройдут с 1 июня по 20 августа 2026 года. В домах под скорый снос капитальный ремонт обычно не проводят, только косметический. Год назад в префектуре сообщили, что жильцы домов 11А, 11Б и 11В по улице Гоголя переедут в новый дом, строящийся у Панфиловского проспекта — на месте снесенных корпусов 925, 926, 927. Теперь там же «Зеленоград.ру» сказали, что переселения не будет. Кто поедет в новостройку на 323 квартиры с подземной парковкой, неизвестно или не разглашается.

Возможно, в новый 927-й вообще никого и не будут переселять, рассказал редакции источник, близкий к окружной администрации. Просто будут продавать там квартиры. В отличие от 19-го микрорайона, 9-й масштабно не реконструируют, вся социальная и транспортная инфраструктура там есть, район обжитой, новый дом стоит в хорошем месте. Пока новостройка остается на официальной карте реновации. «Зеленоград.ру» отправил этому поводу запрос в московский фонд реновации — посмотрим, что ответят.

Жителям сносимых пятиэтажек до последнего не говорят, куда и когда они переедут. Некоторым это ломает жизнь
