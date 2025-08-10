Опрос об этом в июле проводил департамент транспорта, и «Зеленоград.ру» тоже спросил читателей. В нашем опросе приняло участие около 4000 человек. Среди них всегда оплачивает проезд 62% пассажиров. У остальных есть те или иные причины проехать безбилетником.

Чаще всего это случается при коротких поездках — особенно, когда нужно проехать одну остановку (20%). Основной мотив — ощущение несоразмерности стоимости билета длине поездки, усиленное негативным опытом или неудобством оплаты. Люди не хотят платить полную стоимость за одну-две остановки, считая это слишком высокой ценой. Они сознательно делят поездки на «длинные» и «короткие», оплачивая только первые.

Типичные комментарии: «Если далеко ехать — оплачиваю, если пара остановок — бесплатно катаюсь», «порой надо просто пару остановок до дома проехать, и за это 70 рублей платить не хочется».

На это накладываются технические и организационные проблемы при оплате: если ехать всего одну остановку и при этом до валидатора трудно добраться из-за переполненного салона, считают, что нет смысла прикладывать карту. Бывает, что доступный валидатор не работает или произошло двойное списание — такие случаи формируют установку не платить за короткие поездки.

Недоступность валидатора — вторая по популярности причина неоплаты проезда (16%). Эта проблема чаще упоминается для конкретных маршрутов с высоким пассажиропотоком.

Типичное описание ситуации: «…в переполненном е41… невозможно пройти», «…с 6:50 до 9:00 влезть в автобус до МЦД практически невозможно. Если влез — уже повезло, но все стоят сдавленные со всех сторон и нет возможности достать билет и дотянуться до валидатора».

Принципиальных безбилетников не так много: «Не хочу тратить деньги» (9%), «Не оплачиваю из принципа» (2%), «Редко встречаю контролеров» (4%). Некоторые убеждены, что транспорт должен быть бесплатным, другие не хотят платить за низкое качество сервиса, впрочем, без попытки привести конкретные примеры.

Говорят так: «транспорт должен быть бесплатный как в Люксембурге и Сербии: в налогах всё заложено же», «никто не будет в здравом уме за такое платить»

Существенное количество пассажиров не прикладывает к валидатору проездной билет или социальную карту с предоплаченными поездками (7%): причем даже те, кто знает, что это всё равно нужно делать. Аргументы те же: сложно добраться до валидаторов.

Направим в департамент транспорта результаты нашего опроса и выясним, что они планируют делать для стопроцентной оплаты проезда.