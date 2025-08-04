Единственный выезд от «Флейты» и ЖК «Зеленоград-сити» между корпусами 351 и 352 частично перекрыли — так неожиданно возобновилось строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами. Две недели назад заказчик стройки говорил, что планирует закончить в октябре, но разрешение на эти работы, как выяснилось, действуют до июля 2027 года.

Рабочие появились после полугодового простоя, во время которого, по официальным заявлениям, корректировали проект перекладки инженерных сетей. Именно с коммуникациями связана затянувшаяся стройка. Сейчас, очевидно, наступил очередной этап — раскопали часть проезда, который, казалось бы, доделали в прошлом году.

Строительный городок у пешеходного моста вновь открыт, рядом стоит старый информационный щит — с окончанием работ в четвертом квартале 2025 года. Но на портале «Наш город» в ответ на обращение по поводу состояния территории «Жилищник» называет новые неутешительные сроки: «Срок действия разрешения на строительство 08 июля 2027 года». Как будет на самом деле, сказать сейчас трудно.

Выезд из проезда на Центральный проспект по-прежнему закрыт, пока там работы не возобновились. В департамента строительства сообщили, что предстоит проложить дождевую канализацию, кабельные линии, наружное освещение, затем положить третий слой асфальта.