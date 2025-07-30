Выбирать эскиз для трансформаторной будки возле корпуса 622 придется между кибербезопасностью, молодежью на скейтах и двумя белками с надписью «Зеленоград — любимый город» (последний макет пока лидирует с 58% голосов).
Голосование проходит на сайте «Активный гражданин».
Инициатива проходит в рамках московского конкурса «Стены», где молодые художники представляют свои идеи для преобразования городских подстанций. Одновременно проходит голосование на десяти других объектах в Москве. Стиль работ совершенно разный. Кто и по каким критериям распределяет работы по районам, непонятно — найти информацию о составе экспертов не удалось.
Чтобы проголосовать за зеленоградские граффити, нужно сначала проголосовать за объекты в других округах Москвы. И наоборот — поэтому в голосовании за зеленоградский объект приняло участие уже 112 тысяч человек. Странно, когда выбор граффити внутри жилой застройки зеленоградского района определяют не местные жители, а вся Москва.
Это не первое подобное голосование. Недавно подстанцию у корпуса 457 украсил рисунок с дельфином — эскиз художника Станислава Троицкого. За его работу проголосовали более 60% участников — и тогда местные жители остались довольны.
Согласно опросу, проведенному «Зеленоград.ру», 78% жителей поддерживают увеличение количества легальных граффити в районе.