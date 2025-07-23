С 15 июля длится странная борьба управляющей компании с жителями корпуса 5 дома 33, оставшимися без воды из-за аварии в стояке с горячей водой. Разрыв произошёл в сантехническом коробе, который по проекту сделал ПИК во время строительства дома. «Жилищник» утверждает, что короб «непроектный», поэтому жители должны разобрать его за свой счет. Заодно обвиняет хозяйку квартиры в «непредоставлении доступа в квартиру», хотя она специально сидит несколько дней дома и ждёт сотрудников УК для ликвидации аварии.



Короб устроен в стене на кухне. В нём есть люк, доступ к свищу на трубе достаточно простой, если разобрать легкую стенку. Авария случилась 15 июля. «Сантехник пришёл на следующий день, перекрыл воду в стояке — причём отключил и горячую, и холодную, — сфотографировал люк и ушёл, даже не осмотрев трубу, — рассказала „Зеленоград.ру“ хозяйка квартиры. — В ремонте стояка отказал и сказал, что я сама должна демонтировать стену сантехнического короба». Это же заявил пришедший инженер «Жилищника». Акт о залитии вследствие аварии не составлен. Заявки жильцов об аварии и отсутствии воды в стояке (поданные через единую диспетчерскую) просто закрывают, ничего не предпринимая.



Собственнице прислали уведомление: «В связи с тем, что типовым проектом дома не предусмотрена стена для доступа к инженерным коммуникациям и общему домовому имуществу, вам необходимо самостоятельно увеличить проем в стене для проведения сварочных работ в районе разгерметизации стояка горячего водоснабжения, установленного застройщиком». Между тем, эта стена не просто предусмотрена, а существует в реальности. И она проектная, что подтверждается планом дома и техпаспортами квартир. Об этом пострадавшие жильцы написали в коллективном обращении в Мосжилинспекцию. Туда они вынуждены были обратиться с жалобой на бездействие управляющей компании. Поскольку «Жилищник» упёрся — «должны разобрать сами».

«У меня чувство что никто не хочет вникать и отмахиваются, или идут на принцип, — говорит жительница дома. — Просто многие ставят такую перегородку самостроем и тогда они действительно должны ее демонтировать. Я специально ничего не трогала — как раз для таких случаев».

Звонящим по поводу отсутствия воды в единую диспетчерскую отвечают, что жильцы такой-то квартиры не пускают к себе сотрудников управляющей компании — это информация «Жилищника». Это откровенное вранье, говорит хозяйка квартиры. «Специально приехала с дачи, сижу и жду, каждый день оставляю новые заявки, готова к разбору стены. Но почему я должна это делать сама и за свой счет, если короб проектный?»



Сантехкороб является частью конструкции квартиры, установленной застройщиком. Жильцы его не трогали — в каком виде построен, в таком и стоит. Почему «Жилищник» занял такую позицию и оставил 18 этажей без воды, непонятно. По словам других жильцов, в управляющей компании нет проектной и эксплуатационной документации дома. Под управление «Жилищника» дом перешел от «Пик-Комфорта» полтора года назад. Возможно, прежняя УК так и не отдала новой эти документы. Но как же тогда обслуживают дом, и почему руководство «Жилищника» не может решить эту проблему?

По мнению жильцов, нарушен целый ряд законов — в частности, статей 161, 162 Жилищного кодекса РФ, предписывающие обеспечить надлежащее содержание общего имущества дома, закона города Москвы №159 о сроках устранения коммунальных аварий, постановлений Пленумов ВС РФ о недопустимости возложения затрат на ремонт общедомового имущества на собственника. Также нарушены сроки устранения аварийных ситуаций, прописанные в постановлении правительства РФ №354.

Заявления от жильцов поданы в Мосжилинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру, но их будут рассматривать месяц — хотя это срочная аварийная ситуация. «Зеленоград.ру» обращался в префектуру, оттуда переслали обещание управы «разобраться и решить вопрос», но спустя два дня всё что получили жильцы — очередное уведомление.