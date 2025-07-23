«Жилищник» отказывается ремонтировать лопнувшую трубу в 17-м микрорайоне. Люди неделю живут без воды 23.07.2025 ZELENOGRAD.RU

С 15 июля длится странная борьба управляющей компании с жителями корпуса 5 дома 33, оставшимися без воды из-за аварии в стояке с горячей водой. Разрыв произошёл в сантехническом коробе, который по проекту сделал ПИК во время строительства дома. «Жилищник» утверждает, что короб «непроектный», поэтому жители должны разобрать его за свой счет. Заодно обвиняет хозяйку квартиры в «непредоставлении доступа в квартиру», хотя она специально сидит несколько дней дома и ждёт сотрудников УК для ликвидации аварии.

Короб устроен в стене на кухне. В нём есть люк, доступ к свищу на трубе достаточно простой, если разобрать легкую стенку. Авария случилась 15 июля. «Сантехник пришёл на следующий день, перекрыл воду в стояке — причём отключил и горячую, и холодную, — сфотографировал люк и ушёл, даже не осмотрев трубу, — рассказала „Зеленоград.ру“ хозяйка квартиры. — В ремонте стояка отказал и сказал, что я сама должна демонтировать стену сантехнического короба». Это же заявил пришедший инженер «Жилищника». Акт о залитии вследствие аварии не составлен. Заявки жильцов об аварии и отсутствии воды в стояке (поданные через единую диспетчерскую) просто закрывают, ничего не предпринимая.

Собственнице прислали уведомление: «В связи с тем, что типовым проектом дома не предусмотрена стена для доступа к инженерным коммуникациям и общему домовому имуществу, вам необходимо самостоятельно увеличить проем в стене для проведения сварочных работ в районе разгерметизации стояка горячего водоснабжения, установленного застройщиком». Между тем, эта стена не просто предусмотрена, а существует в реальности. И она проектная, что подтверждается планом дома и техпаспортами квартир. Об этом пострадавшие жильцы написали в коллективном обращении в Мосжилинспекцию. Туда они вынуждены были обратиться с жалобой на бездействие управляющей компании. Поскольку «Жилищник» упёрся — «должны разобрать сами».

«У меня чувство что никто не хочет вникать и отмахиваются, или идут на принцип, — говорит жительница дома. — Просто многие ставят такую перегородку самостроем и тогда они действительно должны ее демонтировать. Я специально ничего не трогала — как раз для таких случаев».

Звонящим по поводу отсутствия воды в единую диспетчерскую отвечают, что жильцы такой-то квартиры не пускают к себе сотрудников управляющей компании — это информация «Жилищника». Это откровенное вранье, говорит хозяйка квартиры. «Специально приехала с дачи, сижу и жду, каждый день оставляю новые заявки, готова к разбору стены. Но почему я должна это делать сама и за свой счет, если короб проектный?»

Сантехкороб является частью конструкции квартиры, установленной застройщиком. Жильцы его не трогали — в каком виде построен, в таком и стоит. Почему «Жилищник» занял такую позицию и оставил 18 этажей без воды, непонятно. По словам других жильцов, в управляющей компании нет проектной и эксплуатационной документации дома. Под управление «Жилищника» дом перешел от «Пик-Комфорта» полтора года назад. Возможно, прежняя УК так и не отдала новой эти документы. Но как же тогда обслуживают дом, и почему руководство «Жилищника» не может решить эту проблему?

По мнению жильцов, нарушен целый ряд законов — в частности, статей 161, 162 Жилищного кодекса РФ, предписывающие обеспечить надлежащее содержание общего имущества дома, закона города Москвы №159 о сроках устранения коммунальных аварий, постановлений Пленумов ВС РФ о недопустимости возложения затрат на ремонт общедомового имущества на собственника. Также нарушены сроки устранения аварийных ситуаций, прописанные в постановлении правительства РФ №354.

Заявления от жильцов поданы в Мосжилинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру, но их будут рассматривать месяц — хотя это срочная аварийная ситуация. «Зеленоград.ру» обращался в префектуру, оттуда переслали обещание управы «разобраться и решить вопрос», но спустя два дня всё что получили жильцы — очередное уведомление.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), жилищник
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Машины загорелись в 20-м микрорайоне после атаки беспилотников Новости
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-14 лет Реклама
InQuiz приглашает на тематический квиз про мемы Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Панк-концерт в баре возле станции Крюково — 26 июля Афиша
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Монорельсовую дорогу начали разбирать возле ВДНХ — на её месте появится «парк в небе» Новости
Пожар возле лыжероллерной трассы за 17-м микрорайоном Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Юные гимнастки из Зеленограда победили на международном турнире в Китае Новости
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости
На Яблоневой аллее решили сделать новый пешеходный переход — но только через год Новости
Новые бесплатные парковочные места появились на Озерной аллее со стороны пруда Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру