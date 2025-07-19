Всего с полуночи было сбита 13 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Собянин. Где именно упали обломки, он не уточнил.
О звуках взрывов читатели «Зеленоград.ру» начали массово сообщать около 0:13. Из города были видны и вспышки — вероятно, работали системы ПВО.
В 0:28 Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Шереметьево. При этом, судя по онлайн-табло, некоторые рейсы продолжали взлетать, когда уже были слышны взрывы.
Затем атака временно прекратилась, аэропорт открыли. Но уже около часа ночи звуки взрывов снова стали раздаваться по всему городу. Шереметьево снова закрыли, но только на взлет. Около двух часов ночи звуки взрывов прекратились.
О пострадавших людях или поврежденных домах на момент публикации информации не было.
О звуках взрывов читатели «Зеленоград.ру» начали массово сообщать около 0:13. Из города были видны и вспышки — вероятно, работали системы ПВО.
В 0:28 Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Шереметьево. При этом, судя по онлайн-табло, некоторые рейсы продолжали взлетать, когда уже были слышны взрывы.
Затем атака временно прекратилась, аэропорт открыли. Но уже около часа ночи звуки взрывов снова стали раздаваться по всему городу. Шереметьево снова закрыли, но только на взлет. Около двух часов ночи звуки взрывов прекратились.
О пострадавших людях или поврежденных домах на момент публикации информации не было.
Сбития БПЛА над Зеленоградом происходят уже третью ночь подряд.
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