Красивое граффити с дельфином появилось недавно на подстанции у корпуса 457. Эскиз художника Станислава Троицкого выбрали жители на платформе «Активный гражданин» — за него проголосовали более 60%.

«Хотелось создать что-то нейтральное и красивое, при этом умиротворяющее. Поэтому выбрал воду, дельфина и детей, наблюдающих за красотой. Мы же это делаем для людей, хочется, чтобы всем нравилось. Каждый второй подходит и благодарит, а мне приятно», — рассказал художник «Зеленоград.ру». Краски предоставили, но работу он выполнил бесплатно.

Местные жители действительно рады арт-объекту: «Идешь мимо — и сердце радуется», — говорит прохожая.

Этот редкий пример легального рисунка, но большинство граффити — результат хулиганства и вандализма. Например, недавно в том же в 4-м микрорайоне двое хулиганов разрисовали остановку, киоск и окна фитнес-клуба на Центральном проспекте, сообщило издание «Инфопортал». Очевидец вызвал полицию и помог задержать одного из нарушителей — второй скрылся. Задержанный был пьян, на него составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. По словам источника, нарушителю выдали растворитель и обязали стереть рисунки.

О случаях задержаний и наказаний нелегальных граффитчиков известно мало. Полиция редко реагирует на такие случаи. Например, в прошлом году удалось задержать 17-летнего студента, расписавшего городской объект. Тогда ограничились штрафом в 300 рублей. Но при повторном нарушении оштрафованному может грозить уголовное дело о вандализме.

Так и живём — пока одни создают настоящие произведения уличного искусства, другие направляют свою творческую энергию на вандализм. Возможно, городским властям следует предоставлять легальным художникам больше поверхностей для творчества.