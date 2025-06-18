Госдума приняла законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс: плату за жилищно-коммунальные услуги можно вносить до 15-го числа месяца, следующего за истекшим (сейчас до 10-го), а выставлять платежи можно до 5-го (сейчас до 1-го). Это нужно для оптимизации состава и обработки информации, пояснили в профильном комитете.

Законопроект принят в третьем чтении, в ближайшее время будет одобрен Советом Федерации, а в силу вступит с 1 марта 2026 года. Ни срок оплаты ЖКУ, ни срок выставления платежей нельзя будет поменять в договоре управления домом или по решению общего собрания собственников.

«Делается это для удобства и комфорта наших граждан, — сказал один из депутатов. — Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени».

Кроме того, документ обязывает судебных приставов размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах в отношении должников за ЖКУ. Еще одно новшество: собственники больше не смогут менять порядок и сроки оплаты взносов за капремонт на специальный счет дома.

Изначально законопроект был нацелен на доработку ГИС ЖКХ: исключить дублирующие данные, ввести автоматическую передачу информации о долгах по ЖКУ от приставов, а также обновить терминологию — эти меры должны снизить нагрузку на поставщиков услуг. Позже в текст добавили и новые сроки оплаты.