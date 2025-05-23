Вчера мы рассказали о продаже молочной продукции совхоза «Ногинский» во дворах 16-го микрорайона: молоко, творог, масло по низким ценам. Новость вызвала множество откликов — зеленоградцы благодарили за информацию и просили начать продажи и в других районах.

Но новость прочитали не только любители молока. Под вечер автомобиль молочника Николая настигли сотрудники полиции с представителем «торговой палаты» (так его назвал продавец). Николая оштрафовали и предупредили: в следующий раз штраф удвоится, а потом последует изъятие цистерны и продукции. «Сказали, что у них есть адреса, где я продаю, будут приезжать и проверять», — рассказал Николай.

В чём же его вина? Может, продукты негодные? Нет — все документы в порядке. Жалоб тоже не было. Просто для розничной торговли молоком нужно разрешение от местной администрации. По словам Николая, получить «добро» от торговой палаты не удаётся.

В 1995 году было распоряжение мэрии о торговле молоком из Подмосковья. Новые правила 1998 года тоже разрешали торговлю из цистерн. Но в 2009 году их отменили. С тех пор мэрия последовательно загоняет всех на рынки и ярмарки.

Чего они добились в Зеленограде: все их уличные ярмарки позакрывались, осталась одна, с дорогими овощами. Много лет пустует крытая ярмарка в 3-м микрорайоне, на которую тратят миллионы бюджетных рублей.

А тут — продавец с товаром и точками, которые людям действительно нужны: нашу новость о его торговле переслали более 500 раз. Это говорит о реальном спросе.

Что делают чиновники? Создают для предпринимателю максимально благоприятные условия, чтобы горожане могли сэкономить на безумно подорожавших продуктах? Как бы не так — штрафуют, преследуют, угрожают.

«Зеленоград.ру» спросит зеленоградских и московских чиновников, а также нашего депутата в Мосгордуме об адекватности таких действий.