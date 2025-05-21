Атака беспилотников на Москву началась в среду около 13 часов. О начале налёта сообщил мэр Собянин. Около 18 часов телеграм-канал «Радар по всей России», сообщающий о воздушных угрозах, передал сообщение «Внимание по БПЛА: Зеленоград».

Примерно в это же время в телеграм-чате Алабушево сообщили «что-то долбануло, стекла затряслись, сильных хлопок». Сообщили о горящей траве между Зеленоградом и Алабушево. Якобы обломки БПЛА упали рядом с дорогой от 14 микрорайона к Алабушево. Также местные жители сообщили, что обломком задело одну машину.