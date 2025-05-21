Атака беспилотников на Москву началась в среду около 13 часов. О начале налёта сообщил мэр Собянин. Около 18 часов телеграм-канал «Радар по всей России», сообщающий о воздушных угрозах, передал сообщение «Внимание по БПЛА: Зеленоград».
Примерно в это же время в телеграм-чате Алабушево сообщили «что-то долбануло, стекла затряслись, сильных хлопок». Сообщили о горящей траве между Зеленоградом и Алабушево. Якобы обломки БПЛА упали рядом с дорогой от 14 микрорайона к Алабушево. Также местные жители сообщили, что обломком задело одну машину.
На момент публикации на месте предполагаемого падения обломков несколько пожарных машин, сотрудники ДПС регулируют движение. По их словам, которые передают местные жители, пострадавших нет.
По словам мэра Собянина, в среду днем было сбито 17 беспилотников, летевших на Москву.