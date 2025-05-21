Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 67 рублей (было 63, +6%), проезд на МЦД из Зеленограда — 90 рублей (было 84, +7%).

Вот новые цены популярных абонементов:

30 дней «Единый» — 3160 (было 3070, +90, +3%)

30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 3940 (было 3750, +190, +5%)

Автобус 30 дней — 2000 (было 1950, +50, +3%)

Автобус 90 дней — 5300 (было 5150, +150, +3%)

Предыдущее подорожание было 1 января 2025, а до него — 20 мая 2024-го: получается, что цены поднимают два раза в год. Прошлое подорожание было больше — на 8-10%

Вот все тарифы на проезд в городском транспорта с 1 июня 2025 года: