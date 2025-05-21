Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 67 рублей (было 63, +6%), проезд на МЦД из Зеленограда — 90 рублей (было 84, +7%).
Вот новые цены популярных абонементов:
- 30 дней «Единый» — 3160 (было 3070, +90, +3%)
- 30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 3940 (было 3750, +190, +5%)
- Автобус 30 дней — 2000 (было 1950, +50, +3%)
- Автобус 90 дней — 5300 (было 5150, +150, +3%)
Предыдущее подорожание было 1 января 2025, а до него — 20 мая 2024-го: получается, что цены поднимают два раза в год. Прошлое подорожание было больше — на 8-10%
Вот все тарифы на проезд в городском транспорта с 1 июня 2025 года:
Ц — действует в Центральной зоне МЦД, П — в пригородной
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