Новые платные парковки планируют ввести в три этапа. Стоимость везде 40 рублей за час. Какие дома вдоль этих улиц получат право на резидентную парковку, пока неизвестно.
С 20 июня
- улица Советская
- улица Ленина
- Проектируемый проезд № 898
- Озерная аллея (от реки Сходня до Сосновой аллеи)
С 15 августа
- улица Логвиненко
- Георгиевский проспект
- улица Летчицы Тарасовой
- Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина)
- улица Андреевка
- улица Михайловка
- улица Александровка
- Центральный проспект
- площадь Юности, 2
- улица Юности (участок от Центрального проспекта до д. 5 по площади Юности)
- улица Железнодорожная
С 3 октября
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Wellbe»
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Зеленый парк
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Заводская улица, 14, микрорайон 19, зона № 4.1
- улица Каменка
- Новокрюковская улица (от пересечения с улицей Логвиненко до Панфиловского проспекта)
- улица Новокрюковская (от улицы Логвиненко до улицы Александровка)
- проезд 4807
- проезд 4921
- улица Гоголя
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