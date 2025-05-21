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Список платных парковок в Зеленограде опубликовал департамент транспорта 21.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Новые платные парковки планируют ввести в три этапа. Стоимость везде 40 рублей за час. Какие дома вдоль этих улиц получат право на резидентную парковку, пока неизвестно.

С 20 июня

  • улица Советская
  • улица Ленина
  • Проектируемый проезд № 898
  • Озерная аллея (от реки Сходня до Сосновой аллеи)

С 15 августа

  • улица Логвиненко
  • Георгиевский проспект
  • улица Летчицы Тарасовой
  • Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина)
  • улица Андреевка
  • улица Михайловка
  • улица Александровка
  • Центральный проспект
  • площадь Юности, 2
  • улица Юности (участок от Центрального проспекта до д. 5 по площади Юности)
  • улица Железнодорожная

С 3 октября

  • Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Wellbe»
  • Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Зеленый парк
  • Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Заводская улица, 14, микрорайон 19, зона № 4.1
  • улица Каменка
  • Новокрюковская улица (от пересечения с улицей Логвиненко до Панфиловского проспекта)
  • улица Новокрюковская (от улицы Логвиненко до улицы Александровка)
  • проезд 4807
  • проезд 4921
  • улица Гоголя

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, платная парковка
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Обсуждение
Свити ***
5 часов назад
У Префектуры сделать 300р в час бес исключения для всех!. Начните с себя, "господа".
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