На одной плите вместо «ГеННадия» — «ГеНадий», также есть «НикРолай», «АлексНдр». Ошибки присутствуют и в отчествах: «ГИРгорьевич», «КириЛович». Один человек упомянут два раза, но с разными фамилиями: «Стразов» и «Саразов».





? Организация «Мосреставрация» ошибки признаёт и обещает исправить в ближайшее время. По словам представителя организации, на следующей неделе на мемориальный комплекс приедет комиссия для проверки надписей.





? «Что-то мы уже исправили. Детально все ещё раз изучим на следующей неделе. Затем свяжемся с ветеранами и краеведами, чтобы восстановить правильное написание. Некоторые данные оказались неверными», — рассказала работник Мосреставрации.





? Об ошибках стало известно ещё две недели назад, когда плиты с именами начали ставить возле мемориала. Ход работ контролировал зеленоградский депутат Андрей Титов, однако ошибок не заметил. Одну опечатку исправили быстро, но исправить всё к 9 Мая почему-то не удалось.