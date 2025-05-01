Сезонные маршруты 400а и 400в отправляются от станции Крюково. Автобус с индексом «а» ходит два раза в день (7:30 и 18:15) и маршрут у него на одну остановку длинней — до остановки «Полежайки». Маршрут «в» ходит днем (10:00, 13:00 и 16:20) и до остановки «Поворот на Трусово».

По Зеленограду маршруты делают остановки «Крюковская эстакада», «Районный суд», «Стоматологическая поликлиника», «Рынок», «Михайловский пруд», «15-й микрорайон», «Корпус 1602» и «16-й микрорайон».