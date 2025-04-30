В опубликованной отчётности компании говорится о намерении возобновить ранее приостановленную экспансию в России «после изменения политической конъюнктуры», а Зеленоград назван экономически перспективной территорией.

Земельный участок в Зеленограде уже много лет находится в собственности «Глобуса», но в ближайшем будущем планов по строительству нет, сообщили в компании агентству AK&M.

Идея построить в Зеленограде гипермаркет «Глобус» обсуждается давно. Ещё в 2013 году компания включала участок в Зеленограде в список объектов для строительства новых магазинов — тогда был получен крупный кредит на развитие этого места, но дальше намерений дело не пошло.

Участок, о котором говорят в «Глобусе», вероятно, находится в строящемся 22-м микрорайоне — вдоль Георгиевского проспекта со стороны 17-го микрорайона. По крайней мере, именно об этом участке речь шла в 2021 году, до «изменения политической конъюнктуры». Так что слухи об открытии «Глобуса» на месте закрывшегося вчера по-соседству «Зельгроса» не подтверждаются.

«Глобус» — международная розничная сеть гипермаркетов. Первый магазин в России открыли 19 лет назад, сегодня сеть включает 20 магазинов по всей стране.