Новая тропа из деревянных настилов идёт вдоль заборов частных домов, ближе к подземной парковке «Лемана Про».
Доски уложены на неровную землю, а при переходе через траншею настилы ломаются и шатаются даже под небольшим весом.
Несмотря на опасность, люди продолжают переходить по народной тропе. Находятся даже смельчаки на велосипедах.
«Здесь другой дороги нет, чтобы пройти пешком. Поэтому приходится рядом везти велосипед, а самому переходить по дощечкам. Главное, чтобы здесь не ходили старики и дети, можно переломать ноги», — рассказал Александр.
Асфальтированную пешеходную дорожку, которая была раньше, перегородил осенью прошлого года собственник соседнего с ТЦ участка. Рядом всё ещё висит объявление: «Проход закрыт. Частная территория. Обход на автобусную остановку через кафе „Помпончик“». Но путь там долгий и неудобный.
Несмотря на все ограничения, многим удобно ходить именно здесь. На свой страх и риск, преодолевая квест из деревянных дощечек, люди продолжают добираться до ТЦ опасным путём. Местные чиновники обещали поспособствовать решению проблемы, но результатов пока нет.