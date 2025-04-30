Несмотря на опасность, люди продолжают переходить по народной тропе. Находятся даже смельчаки на велосипедах.

«Здесь другой дороги нет, чтобы пройти пешком. Поэтому приходится рядом везти велосипед, а самому переходить по дощечкам. Главное, чтобы здесь не ходили старики и дети, можно переломать ноги», — рассказал Александр.

Асфальтированную пешеходную дорожку, которая была раньше, перегородил осенью прошлого года собственник соседнего с ТЦ участка. Рядом всё ещё висит объявление: «Проход закрыт. Частная территория. Обход на автобусную остановку через кафе „Помпончик“». Но путь там долгий и неудобный.

Несмотря на все ограничения, многим удобно ходить именно здесь. На свой страх и риск, преодолевая квест из деревянных дощечек, люди продолжают добираться до ТЦ опасным путём. Местные чиновники обещали поспособствовать решению проблемы, но результатов пока нет.