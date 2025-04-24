К Дню Победы на мемориале «Штыки» устанавливают плиты с именами бойцов, погибших в битве за Москву в 1941—1942 годах.
О ходе работ рассказал депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов: «Сегодня 16 плит установили. Завтра их засыплют грунтом, на следующей неделе уложат газон — в первых числах мая всё должно быть готово».
Много лет памятник был безымянным. Имена погибших солдат стали известны только в последние годы. Это результат многолетней работы историка и краеведа из Крюково — Александры Васильевой.Удалось установить и подтвердить почти триста имён. Но большинство останков до сих пор остаются безымянными.
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